Všechny malé princezny a rytíři byli odpasováni opravdickým

mečem a slíbili, že se stanou ochránci knížek a budou knížky číst.

Karanténa odsunula slavnostní pasování z června až na měsíc září, letos

jsme tedy v projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka pasovali už

velké druháčky. Přesvědčili jsme se, že děti přes prázdniny číst

nezapomněly! Některým školám z okolních obcí covidová situace nedovolila

přijet, těm jsme knížky poslali. Ale 368 dětí král a královny

odpasovali. O tom, že to byl pro začínající čtenáře zážitek, svědčí i

to, že se nám do knihovny hlásí řada nových malých čtenářů. A my věříme,

že se s nimi budeme vídat opravdu často!

Děkujeme královnám Lucii, Mirce a Lence, králi Radovanovi a princeznám

Aničce, Kateřině a Elišce - vždyť i oni nám pomohli slavnostně dětem

otevřít cestičku ke krásným příběhům a světu fantazie.

Text a foto: oddělení pro děti Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti