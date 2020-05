Ačkoliv se hranice pozvolna otevírají, ne všichni se letos vrhnou vstříc dálavám a cestování na druhý konec světa. Proto přinášíme alespoň jednu z nádherných vzpomínek na plavbu lodí po černomořských přístavech od pana Václava Adama.

Výletní loď | Foto: ilustrační foto

Nočním rychlíkem do Košic a pak hurá do Lvova

Vzpomínám si na svůj první lodní zájezd po černomořských přístavech. Bylo to v roce 1976 či 1977. Byl jsem tehdy požádán, zda bych nedoprovodil jednu skupinu CKM na zájezdu po černomořských přístavech. Byl to šibeniční termín s odjezdem snad za tři dny. V mladické nerozvážnosti jsem na tuto nabídku kývl a zakrátko jsem se vypravil nočním rychlíkem do Košic. Brzy ráno jsem u hotelu Palace přebíral svoji skupinu. Z Košic nás jelo asi pět autobusů. Autobusy nás vezly do Lvova, který je vzdálen od Košic asi 350 km. Vzhledem ke kvalitě cest zejména přes území Karpat trvala naše cesta prakticky nonstop více než 14 hodin.