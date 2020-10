Doba nepřeje spolkům, sdružením, soutěžím, obecně sdružování. Co se dá dělat. Nepříjemný virus ovládá společnost, ale i tak, pomocí elektronických médií se dovedeme družit.

Nevím, kolika z vás připadlo, že jsme spolu, jako Uherskobrodští Patrioti, už 10 let. Už vidím některé z vás, jak nevěřícně kroutí hlavou. Avšak čas nezastavíme. Ještě, že žijeme v době elektronických médií. Díky nim můžeme aspoň na dálku vytvářet pocit sounáležitosti s naším městem a adekvátním způsobem přispívat k jeho rozvoji. Zároveň nám internet dovoluje dát o sobě vědět, vyměnit si základní informace o sobě, o dění v nejbližším okolí. A právě využívám této nesmírně univerzální pomůcky, abych vás upozornil na některé skutečnosti ze života města spojeného a aktivitou Patriotů. Předně si otevřete stránky serveru Patriotů www.patrioti.ub.cz a seznamte se, lépe připomeňte si, události pevně spojené s Patrioty. Našel jsem několik starých fotek a napsal text, který vám umožní se lépe ponořit do nedávné minulosti a připomenout si vesměs hezké chvíle prožité společně. Zároveň vám chci sdělit, že náš web má novou tvář, novou grafiku titulní stránky. Určitě je přehlednější, oku lahodící a poutavější. Možná vás udiví i skutečnost, že už třetí měsíc se sledovanost našeho webu zvedla o 100%. Jestliže nahlédneme do roku minulého a i dalších starších ročníků, denní návštěvnost se pravidelně pohybovala mezi 20 až 30 návštěvami denně. V současné době se pohybujeme mezi 40 až 50 návštěvami denně, přičemž předevčírem padl rekord s 63 návštěvami našeho serveru. Nevídáno, ale potěší to. Myslím, že máte taky radost, jako já. Abychom ještě zvýšili povědomí o Patriotech a tím i o Uherském Brodě,žádám vás, abyste adresu našeho webu www.patrioti.ub.cz zaslali všem vašim známým, rodinným příslušníkům, přátelům i nepřátelům Zkrátka co největšímu množství lidí. To bude váš nejlepší příspěvek k prvnímu desetiletí činnosti Uherskobrodských Patriotů.