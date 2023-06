Krásný sluneční a aktivní den zažili klienti a jejich rodinní příslušníci denního stacionáře Cesta Diakonie v Uherském Hradišti. Jako každý rok i letos pro ně pracovnice stacionáře připravily výlet. Tentokrát se vydali do Ekofarmy Sádky do Kunovic, kde se všichni podle svých možností a schopností zúčastnili i sportovních aktivit.

Výlet s Diakonií. | Foto: Jarmila Vráblová

Postupně zvládli hodit kruhem na cíl, trefit míčkem plechovky nebo projet na svém vozíčku cestičku s překážkami. Jsou to sice jednoduché úkoly, ale kluci a děvčata s hendikepem měli při jejich splnění velkou radost. A co teprve, když začalo předávání medailí, diplomů a odměn. To si každý z nich svou chvíli slávy hezky užíval. Poté následovala v krásném přírodním areálu procházka ovocným sadem a zpívání při kytaře. Nakonec si všichni pochutnali na zaslouženém obědě v místní restauraci.