Cvičební rok 2020 pro seniory a seniorky byl v Aquaparku zahájen 8. ledna 2020, a toto oblíbené cvičení bylo k velké lítosti všech na základě rozhodnutí 13. března přerušeno. Den utíkal za dnem, měsíc plynul za měsícem jako voda v řece Moravě, která královským městem protéká a všichni s napětím očekávali oznámení o znovu otevření oblíbeného vodního sportoviště.

Seniorské cvičení | Foto: Olga Švecová

Vodní ráj byl otevřen pro veřejnost 25. května a o týden později senioři a seniorky velmi rádi přijali zprávu, že jejich cvičení zahájí 2.června v 11 hodin a že od tohoto dne bude zahájen tak zvaný „Prázdninový režim“, to znamená že se bude cvičit dva dny v týdnu a to v úterý a čtvrtek a to vždy od 11 hodin. Prvního dne se zahajovacího cvičení zúčastnilo 13 osob a ve čtvrtek to bylo o jednoho více než první den. Vše se rozjíždí a bude jen malou chvíli trvat, než se lidé přestanou bát a přijdou si společně zacvičit, zaplavat a úsměv rozdávat. Při první a druhém zahajovacím cvičení nechyběl ani fotoaparát, který zachytil atmosféru v bazénu při cvičení s cvičitelkou Hankou, která napřed různými cviky tělo ve vodě rozehřála a pak cvičební pomůcky rozdala . Na závěr chceme tímto poděkovat vedení Aquaparku za znovu zprovoznění a navrácení úsměvu na našich tvářích.