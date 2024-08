“Vietnamské letní závitky jsou tak trochu uměleckým dílem a chutnat vám budou nejen v létě, ale po celý rok. Jsou balené v rýžovém papíře, na rozdíl od těch jarních nejsou smažené, a jsou tak ideální svačinkou či zdravou večeří, která je i pastvou pro oči. Můžete si do nich přidat oblíbenou zeleninu, maso nebo třeba mořské plody,” říká šéfkuchař Nguyen Van Binh z Tom restaurantu ve Zlíně, který vám přináší recept na své oblíbené Nem cuốn se zálivkou.



Suroviny na závitky (20 ks): 20 rýžových papírů, 1 balení tenkých rýžových nudlí (Bún), sezamový olej, 1 necelá okurka, 1 svazek koriandru, 6 vajec, 60 krevet, ledový salát, 1 mango, pražené arašídy

Suroviny na omáčku: 4 lžíce rybí omáčky, 20 g čerstvého ananasu, 1/2 limetky, 3 lžičky třtinového cukru, 3 stroužky česneku, čerstvá chilli paprička, 250 ml horké vody



Postup přípravy závitků:

1. Všechny vejce rozklepeme do hrníčku, vidličkou je rozšleháme, osolíme a opepříme. Následně je vlijeme na pánev a na mírném plameni opékáme. Omeletu obrátíme a osmažíme i z druhé strany. Hotovou dáme stranou a nakrájíme na nudličky.

2. Mango a okurku oloupeme a nakrájíme na menší, tenké nudličky, salát natrháme na menší kousky.

3. Dáme vařit dva hrnce s vodou. V jednom uvaříme podle návodu nudle, pak je propláchneme studenou vodou a pokapeme olejem, aby se neslepily.

4. Ve druhém hrnci spaříme krevety. Stačí je vařit krátce, aby zrůžověly (syrové jsou šedivé) a poté je vyndáme. Následně je připravíme tak, že nejprve odtrhneme hlavičku a odstraníme končetiny. Směrem od břicha vyloupneme krunýř. Kreveta má pod zády střívko (většinou je vidět už zvenku) a to je potřeba vyndat tak, že nařízneme hřbet do hloubky střívka, což je asi 1–2 mm, to pak vyjmeme a krevetu opláchneme.

5. Na sporák postavíme pánev, nalijeme do ní teplou vodu a necháme ji mírně zahřívat. Měla by být dostatečně horká, ale zároveň bychom se neměli popálit. Do vody položíme na chvíli rýžový papír až změkne, vyndáme ho a rozložíme na pracovní plochu.

6. Suroviny budeme klást na střed rýžového papíru do jedné linie: salát, koriandr, na ně krevety, omeletu, mango, okurku, arašídy a rýžové nudle.

Rada šéfkuchaře Tom restaurantu ve Zlíně: “Vršek a spodek závitku zahneme směrem k náplni a poté vše zabalíme. Snažíme se závitek trochu utáhnout, aby všechny suroviny dobře držely pohromadě. Hotové závitky vyskládáme na talíř a připravíme si k nim dip či zálivku.”



Zálivka podle šéfkuchaře Tom restaurantu ve Zlíně: Do misky prolisujeme česnek, přidáme nasekanou chilli papričku, nadrobno nakrájený ananas, cukr, rybí omáčku, šťávu z limetky a kolečka mrkve na ozdobu. Vše zalijeme vroucí vodou, promícháme a necháme chvíli odstát.



