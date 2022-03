Pan starosta nám dovolil nahlédnout do své kanceláře a odkryl nejedno tajemství.

Prošli jsme budovou do vyšších pater a v zasedací místnosti jsme nahlédli do matričních knih z let 1972 - 1982. Leckteré z dětí tam našlo jména svých rodičů a příbuzných. Paní učitelka dokonce zápis o svém vlastním narození. Nádherné ručně malované ilustrace byly zároveň ukázkou mistrovského výtvarného nadání pana učitele Fajkuse, který se o zápisy staral. S sebou si děti odnesly křížovku a tužku s logem obecního úřadu.

Naše velké poděkování patří Janě Březinové za zprostředkování a přípravu setkání, i panu starostovi za skvěle připravené povídání.

Základní škola Velehrad

Tělo s příběhem: Jsem Barbora a rakovina mi vzala část hlavy, ale dala i naději

Fašank v Huštěnovicích. V průvodu nechyběla ani jeptiška či smrtka