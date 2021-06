Ve vodním světě se už cvičí. Senioři a seniorky do toho dávají vše

Čtenář reportér





Cvičební rok 2020 byl pro seniory a seniorky zahájen 8. ledna. Po dvou měsících byl Aquapark k velké lítosti uzavřen. Toto uzavření trvalo do 25. května a aktivní cvičenci a cvičenky se do bazénu vrátili 2. června 2020. Od tohoto dne se cvičilo v prázdninovém režimu. To znamenalo, že se cvičilo jen dva dny v týdnu.

Ve vodním světě se cvičí. | Foto: Olga Švecová