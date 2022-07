Ve Slováckém muzeu nezapomínají na děti. Pekly i copánky

V době, kdy budete tento příspěvek číst, zlomí se první měsíc prázdnin do druhé půli a počasí je stále jako na houpačce. Hned je horko, pak se zase ochladí, že to na venkovní koupání opravdu není. A právě na takové počasí myslely pracovnice Slováckého muzea Petra Tomečková a Alexandra Turečková a připravily kulturní akci v programu pro malé zvídálky Toulky se Slováckým muzeem. Děti se pod taktovkou Alexandry Turečkové dozvěděly, co vše se pod názvem Slovácké muzeum skrývá.

V muzeu nezapomínají na děti. | Foto: Olga Švecová