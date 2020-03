Ve školních dílnách v Nivnici to žije!

Už to vypuklo – ve školních dílnách naší základní školy to opět žije! Od začátku tohoto školního roku se hoši 6. – 9. ročníku vrhli pilně do práce. Vědí, co je smirkový papír, pilka, vrtačka, pilník… Podařilo se nám obnovit plnohodnotnou výuku ve školních dílnách!

Ve školních dílnách ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici to opět žije! Od začátku tohoto školního roku se hoši 6. – 9. ročníku vrhli pilně do práce. | Foto: Šárka Mikesková