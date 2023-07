Smutno i veselo bylo v hradišťském vodním světě v Uherském Hradišti. Ptáte se proč? Protože skončilo pravidelné pětidenní cvičení seniorů a seniorek, které pro ně Aquapark už několikátou sezónu připravuje. Po půlhodinových lekcích ve dnech 20., 26., 28. a 29. června se jednotlivé skupiny aktivních cvičenců a cvičenek loučily se svými cvičitelkami malým veršováním.

Senioři se loučili ve vodním světě. | Foto: Olga Švecová

Všichni senioři a seniorky ví, že je to jen na dva měsíce a ty uběhnou velmi rychle a oni se budou moci vrátit k oblíbenému cvičení. Tak to bylo jen malé vysvětlení, proč vládl ve vodním světě malý smutek. Ale bylo i veselo a úsměv na tvářích byl viděn, když za vedení Ladislava Vydláková „Mokré vysvědčení“ přebírala. Nebylo to vysvědčení veršované, tentokrát bylo známkované a víte jaká známka byla Aquaparku na Mokrém vysvědčení udělena? Ano, správně hádáte, byla to jednička s hvězdičkou.

Veršované poděkování převzala cvičitelka Petra Kučerová, Martina Dočekalová, Vendula Nožičková a Hana Blažková. Aktivní cvičenci a cvičenky, kteří si cvičení oblíbili, tak poděkovali za ochotu, vstřícnost, pochopení, laskavost a péči Jiřímu Durďákovi, Ladislavě Vydlákové a celému kolektivu vodního světa a také za milé překvapení v podobě malého občerstvení.

Úplný závěr patřil společné fotografii a oznámení, že cvičení bude probíhat i o prázdninách ve zkrácených dnech, a to v úterý a čtvrtek od 11 hodin.