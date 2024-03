Měsíc únor se sklonil ke svému konci. V době, kdy budete moci číst tento příspěvek, bude už ve znamení jarního měsíce března. Jak jsem už naznačila, měsíc únor byl ve svém závěru a právě poslední únorové odpoledne patřilo v malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti členům Akademie třetího věku a lektorce Janě Bílkové, která ve svém programu měla právě trénink paměti a mentální kondice.

Trénink paměti a mentální kondice. | Foto: Olga Švecová

Účastníci tohoto únorového setkání na připravených materiálech skládali v přesmyčkách jména, která měla v únoru svátek, ze čteného materiálu vypisovali chemické prvky, ptáky, zvířata a mnoho jiného. Během přednášky se všichni posluchači vrátili do dětských let a zavzpomínali si při hře, která se často hrávala, a to: „město, jméno, zvíře, věc", která byla lektorkou rozšířena o rostlinu, stát, jídlo, film, postava a sport.

Při této hře čas určený pro setkání velmi rychle uběhl a účastníci se s lektorkou loučili - i když neradi - slovíčkem „děkujeme" doplněné potleskem.

Olga Švecová