V knihovně relaxovali s mandalou. Hodina určená relaxaci rychle uběhla

Čtenář reportér Čtenář





Než se měsíc říjen přehoupl do své druhé poloviny, konala se v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti zajímavá a poučná akce pod názvem „Relaxace s mandalou“. Úderem sedmnácté hodiny lektorka Dagmar Vaďurová přivítala dvacítku přihlášených účastnic. Úvodní slova lektorky byla směrována k vysvětlení co je mandala a úvaze, zda je mandala to pravé pro mě.

V knihovně relaxovali s mandalou. | Foto: Olga Švecová