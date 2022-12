V Babicích přivítali nové malé občánky. Ať se mají k světu

Nedávno proběhlo v obřadní síni obecního úřadu v Babicích vítání občánků. Slavnostně uvítáni do života byli: Anna Stodůlková, Gabriela Machučová, Rozálie Vranková a Patrik Ševčík. Přejeme jim do života jen to nejlepší a gratulujeme. Za snímky děkujeme Ivaně Bičanové.

Vítání občánků v Babicích. | Foto: Ivana Bičanová