Josef Divín má v letošním roce za sebou již samostatné výstavy v prestižních galeriích v Jablonci nad Nisou (Galerie N) a Šumperku (Galerie Jiřího Jílka). V obou případech se do názvů výstav promítlo stěžejní téma autorovy tvorby, a to krajinný motiv, ať již zahrady či přímo skleněné krajiny… U probíhající výstavy ve Valašském Meziříčí zvolil umělec ještě sofistikovanější námět. Pod latinským pojmem ULTIMA THULE se skrývá vzdálená a nedostižná krajina, místo na samém okraji světa, či až za ním… Tajuplné místo podněcující naši fantazii a stvořené tvůrčí invencí vystavujícího umělce. Jeho niterná krajina vzpomínek na prožitky z cest, přičemž sám autor k tomu dodává: „Snažím se přenášet do skla vjemy a pohledy z navštívených míst, často to jsou kompozice, kde hraje hlavní úlohu ztvárnění vítr, voda, led, ticho, večer, hora, architektura, krajina…“