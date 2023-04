Jako každoročně i letos jsme se do toho pustili. Popravdě nebylo toho už tolik, jako když jsme před lety začínali, ale stejně. Kdyby nebylo nepořádníků, nemuseli jsme chodit uklízet vůbec.

Uklízeli jsme Česko | Foto: Vlasta Ondrová, ČSOP Pantoflíček

No asi to není každému dáno. Musí v lese odhodit tu petku, co si v ní donest pití, musí praštit s krabičkou od cigaret, když vezme poslední, musí hodit sáček od svačinky někam pod keř…

Však to kdosi uklidí. No uklidil. Ve Slavkově i v Dolním Němčí se nás sešla celá řada, co jsme měli zájem na tom, aby naše dědiny vypadaly pěkně.

Ve Slavkově jsme se do toho pustili 1. dubna. Sešli jsme se poránu na sběrném dvoře, kde jsme si vyzvedli pytle a rukavice a rozhodli se, kam se kdo vypraví. Jedna skupina šla uklízet kolem cyklostezky, druhá šla směrem do lesa po naučné stezce Kronika slavkovské krajiny, no a já s mojí bývalou žákyni (nyní už také babičkou) jsme uklízely po dědině: prostor tržnice, před ubytovnou Bílé Karpaty, jakož i kolem 3 autobusových zastávek. Šlo nám to velice pěkně. Hlavně proto, že jsme měly takové to „udělátko“, co se s ním sbírá a nemusí se k tomu ohýbat ani to svinstvo chytat rukama. Báječná věc, doporučujeme. Sbíralo to parádně jak vajgle (nedopalky cigaret), tak třeba sáčky nebo petky hluboko zpod keřů. Po práci následovalo sdělování zážitků a opékání špekáčků na sběrném dvoře.

V Dolním Němčí se také členové ČSOP Pantoflíček zapojili. Tam měli sraz v myslivecké chatě, kde si vyzvedli pytle a rukavice. Jakmile bylo hotovo, každý účastník dostal čaj, špekáčky a dokonce něco na zahřátí. Zúčastněné děti dostaly diplomy.

Můžeme říci, že i přes to ošklivé počasí to byla pěkná akce jak ve Slavkově, tak i v Dolním Němčí. Chodíme na ni každoročně rádi. Byli bychom ale ještě raději, kdybychom nemuseli chodit uklízet vůbec. Ale toho se asi nedočkáme, nepořádníci se tak honem nepolepší.

Vlasta Ondrová, ČSOP Pantoflíček