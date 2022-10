„Během jarních měsíců jsme navštívili celkem 30 základních škol na Uherskohradišťsku. Pro mnohé žáky bylo velkým překvapením, kolik oborů je ve zdravotnictví možné studovat,“ říká personalista Lubomír Gazdoš. „Pro vážné zájemce o studium zdravotnických oborů na středních školách jsme pak připravili exkurze, díky kterým mohli nahlédnout pod pokličku nemocničního provozu navštívením vybraných oddělení a pracovišť,“ doplňuje David Vacke, spoluautor projektu.

Jedna z prohlídek nemocnice se uskutečnila v úterý 18. října a žákům nabídla zajímavý a pestrý program. V průběhu dopoledne absolvovali přednášku o hygieně rukou s praktickou ukázkou a prověřením správného postupu při mytí pod UV lampou. Na hematologicko transfuzním oddělení se školáci dozvěděli spoustu informací o darování krve a seznámili se s výrobou a zpracováním transfuzních přípravků. Následovala exkurze do hlubin centrálního objektu, kde sídlí strojovna potrubní pošty. Na závěr navštívili potencionální zdravotníci prostory dětského oddělení.

„Program se opravdu moc povedl. Je skvělé, že nám nemocnice umožnila nahlédnout do míst, kam se návštěvníci či pacienti běžně nedostanou a budoucí středoškoláci se tak mohli blíže seznámit s nemocničním prostředím. Moc za to děkujeme, je to skvělý nápad,“ neskrývala nadšení Petra Prajzová, učitelka ze ZŠ Hluk.

Exkurze pro žáky základních škol budou v Uherskohradišťské nemocnici pokračovat i v průběhu listopadu. Celkem nemocnici navštíví téměř 200 žáků devátých tříd z regionu Uherské Hradiště.

Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice

