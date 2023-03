Patří mezi jedny z nejkrásnějších okruhů kolem Klimkovic. Říčka se vine kolem stezky a na některých místech ji lze přejít po dřevěných můstcích. Na jedné straně říčka tvoří spoustu meandrů a na druhé straně jsou skály, ze kterých jsou občas vidět výchozy břidlic.

V údolí se nachází několik studánek, o které se starají a které upravují Junáci z Klimkovic. Patří jim poděkování, jinak by totiž studánky zanikly. Obzvlášť za pozornost stojí Kouzelná studánka, která se nachází asi 200 metrů od stezky. Je tam postaven totem se zvěrokruhem, který je situován okolo ohniště.

Od rozcestí Vlčí kout se dá dojít do obce Čavisov, nebo přes další rozcestí Mezihoří buď zpátky do Klimkovic, či kolem hostince U Buroně (Mexiko) přes areál Skalka do Poruby na smyčku. Proto je lépe nechat auto doma. Z Ostravy vede MHD přímo do Klimkovic, stejně jako ze Smyčky v Porubě. Pro rodiny s dětmi je to ideální místo na dopolední procházku, kdy si navíc ještě v areálu Lesní park v Lázních Klimkovice užijí hodně zábavy.

Petr Parák