Středečním dopolednem nás provázelo nadšení malých pátračů. Vždyť náhradou za Noc s Andersenem mohli u nás prožít páťáci ZŠ UNESCO dobrodružnou a náročnou pátračku, na jejímž konci je čekal dopis od samotného Bedřicha Beneše Buchlovana… "Milý příteli psaného slova, blahopřeji ti! S velkým uznáním Ti musím sdělit, že jsi došel k cíli. A poněvadž si právě čteš tento dopis, objevil jsi 3 knihy mému srdci nejvzácnější."

A opravdu, knihu Babička z roku 1922 si děti prolistovaly v bílých rukavicích a prohlédly si společně také prastarou Zlatou a Stříbrnou knihu pohádek. "Paní knihovnice, UMÍRÁM, ale bylo to STRAŠNĚ SUPER!" A my se radujeme, že se dopolední program k letošní 21. (Ne)Noci s Andersenem vydařil a věříme, že ta 22. už proběhne opět opravdicky i s nocováním.

A nakonec přišlo už tradiční páteční Lampiónové setkání broučků. Nepříznivé podmínky a omezení nebyla překážkou pro to, aby se v čítárně knihovny uskutečnil malý program s pohádkou O žluté bundě s pokaženým zipem v podání herců Davida Vackeho a Jirky Hejcmana a s kouzelnickým vystoupením Jirky Hadaše. Po programu na nás před knihovnou čekal ještě další zástup rodičů s těmi úplně nejmenšími a společně jsme se vydali do ulic města, abychom i letos rozsvítili a rozveselili obě hradišťská náměstí. Do pochodu bravurně bubnoval mladý, talentovaný bubeník Janek Paška.

Děkujeme všem a doufáme, že příští rok to bude opět s plnou parádou!

Oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště