První důvod sahá do historie, kdy město vznikalo. To bylo v době vlády českého krále Přemysla Otakara II., který vnímal potřebu ochrany hranic se sousedními Uhry. K založení města z majetkových důvodů přizval církev. Město bylo založeno na ostrově uprostřed řeky Moravy, a bylo velmi dobře opevněno, tak dobře, že nikdy nebylo dobyto. Již od svého založení Uherské Hradiště mělo (a dosud má) dvě náměstí – jedno „královské“ druhé církevní. A radnice stála diplomaticky mezi těmito dvěma náměstími. Zde je zajímavost č. 1 – nikdy nedobyté město se dvěma historicky rovnocennými náměstími.

Podívejte se na budovu historické radnice – zdá se vám, že je tak trochu šikmá? Nezdá, je to pravda! Působením nestabilního podloží je věž vychýlená o 72 cm od své osy a říká se jí proto „slovácká Pisa“. A aby neztratila radnice svou vychýlenou pověst, byla v této poloze byla věž zafixovaná při komplexní obnově objektu v roce 1995.

Na dnešním Masarykově náměstí hledejte zajímavost č. 3. Stojí zde barokní kašna ozdobená skulpturou ve tvaru propletených delfínů. Jejím autorem není nikdo jiný než Václav Render, mistr kamenického umění, který je autorem obdivovaného Sloupu nejsvětější trojice v Olomouci, který se dokonce dostal na seznam památek UNESCO. Na náměstí je replika, originál díla je k vidění v Galerii Slováckého muzea.

Na dohled od kašny stojí další skvost – Lékárna u Zlaté Koruny. Její neskutečně krásný interiér stojí za to, abyste sem vstoupili a koupili si nějakou drobnost, třeba pomádu na rty. Bohatě zdobený interiér lékárny zaujal dokonce malíře Josefa Mánese, jeho zobrazení lékárny je dnes součástí sbírek pražské Národní galerie.

Pátou věcí, kterou byste měli v Uherském Hradišti vidět, je barokní kaple sv. Šebestiána. Nyní stojí na Palackého náměstí, ale původně ji v roce 1716 postavili vojáci hradišťské pevnosti jinde, do míst, kde nyní vede jedna z přístupových cest do centra. Když se v roce 1968 realizovaly nové rozvojové plány města, kaple jim ustoupila - byla ze svého původního místa přesunuta o 9 metrů. A byla to tehdy velká událost, protože zde byla poprvé použita ojedinělá technika a technologie, která se později stala slavnou při stěhování kostela v Mostě. Takže přesun kaple sv. Šebestiána v Uherském Hradišti se dá označit za jakýsi trénink, ačkoliv rozměry i vzdálenosti u obou staveb byly hodně rozdílné. Zatímco hmotnost kaple je „pouhých“ 100 tun a přesouvala se o 9 metrů, kostel v Mostě vážil 9 600 tun a přesouval se o 841 metrů.

U přesunů můžeme ještě zůstat – Mariánskému náměstí dominuje morový sloup z 18. století. Na místě, kde sloup nyní stojí, bývala dříve kašna. I ta byla přesunuta o několik metrů stranou.

Sedmou věcí, kterou byste v Uherském Hradišti neměli vynechat, je zdejší akvapark. Je to skvělé místo pro vodní radovánky, plavání a relaxaci. Najdete zde atraktivní tobogány, plavecké a zábavní bazény, dětská brouzdaliště, vyhřívaný bazén pod širým nebem, wellness centrum, restaurace s nabídkou občerstvení. Dokážete si představit jízdu na tobogánu s délkou 140 nebo skoro 190 metrů? Jistě nejsme daleko od pravdy, když tvrdíme, že tyto tobogány patří k největším, které u nás můžete vyzkoušet.

Dnešní Uherské Hradiště leží na břehu řeky Moravy. Ta je součástí vodní cesty Baťův kanál a nabízí řadu příjemných možností k atraktivnímu trávení volných hodin či dnů. Co byste řekli například plavbě s ochutnávkami vína? Nebo vám bude stačit vyjížďka po řece v okolí města. Nebo se chcete stát námořníky, vypůjčit si hausboat a strávit na vodě více dnů? To vše je možné.

Uherské Hradiště má také svou vinařskou slávu a historii. Každoročně se zde na počátku září konají vyhlášené Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Milovníci vína ale nemusejí čekat na konec léta, když v místní části Mařatice je řada vinařství včetně ojedinělého komplexu propojených vinných sklepů s délkou 250 metrů. Víno zde dělat umějí, nakonec podle legend se zde vyrábělo víno již pro sv. Cyrila a Metoděje i nedaleký poutní klášter na Velehradě, později se pak stalo oblíbeným u takových osobností naší kultury, jakými byli Alois Jirásek či Mikoláš Aleš či Joža Uprka.



Setkání s posledně jmenovaným umělcem, malířem barvitého Slovácka, Jožou Uprkou, si můžete dopřát v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí. Zdejší galerie nesoucí jméno Joži Uprky nabízí v krásném prostředí bývalé jezuitské koleje nejen jeho obrazy, ale také dobové fotografie. Expozice doplňují plastiky jeho mladšího bratra, sochaře Franty Uprky. Každou poslední sobotu v měsíci probíhají komentované prohlídky.

Tucet zajímavostí, za kterými se vyplatí vyrazit do Uherského Hradiště, doplňuje výšlap na Výšinu sv. Metoděje. Začít můžete u Mařatických vinných sklepů. Vinohradská ulice vás přivede k Muzeu v přírodě Rochus. Je to malý skanzen slovácké dědiny, název nese dle kapličky zasvěcené sv. Rochovi. Od kaple vystoupejte k rozhledně Rovnina, poskytující krásný pohled nejen na Uherské Hradiště, ale také na pohoří Chřiby s dominujícím obrysem hradu Buchlova. Od rozhledny pak po zeleně značené trase Cyrilometodějské stezky mírným klesáním přejdete na Výšinu sv. Metoděje. Je to archeologicky i symbolicky významná lokalita, místo, kde byly odhaleny relikty souboru velkomoravských sakrální staveb budovaných v 9. století, tedy v době působení věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Trasa z Mařatic – Vinohradské ulice přes Muzeum v přírodě Rochus, rozhlednu Rovnina až na Výšinu sv. Metoděje je dlouhá 8 km.

Jak stojí v úvodu – důvodů, proč zvolit za cíl svého pobytu Uherské Hradiště, je mnohem více, než jen výše uvedený tucet. Za podrobnými informacemi se vydejte do turistického informačního centra na Masarykově náměstí. Tam vám nejen poradí s programem, ale i s volbou ubytování, doporučením restaurací s regionální kuchyní. A také se zde můžete půjčit jízdní kolo a vydat se do okolí perly Slovácka.

Zaslal Zdeněk Urbanovský