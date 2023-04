FOTOGALERIE, VIDEO/ Vydejte se s námi na Valašsko a navštivte malebnou vesnici Lačnov. Nachází se ve Vizovické vrchovině na Vsetínsku, asi šest kilometrů od Valašských Klobouků a necelé tři kilometry od Horní Lidče. Za krásný tip na výlet velmi děkujeme Karlu Machylovi.

Za exotickými šafrány na Valašsko. | Foto: Karel Machyl

Turistické veřejnosti je Lačnov znám díky naučným stezkám Vařákovy paseky, Vizovické vrchy, díky Lačnovským rybníkům, Lačnovským skaliskům, nejvíce však díky šafránovým loukám, které jsou vždy na jaře pokryty tisíci květů šafránu bělokvětého.

Tento botanický poklad můžeme najít v Lačnově a kolem něj asi na deseti lokalitách, z nichž nejznámější jsou Sucháčkovy paseky a pak také populace rostoucí za místní školou. Navštívili jsme i třetí, málo známou větší lokalitu, která se už nachází v katastru sousední obce Smolina, v údolní nivě potoka Smolinka. Především kvůli ochraně šafránů byla na Lačnovsku vyhlášena ochrana vybraných území a ploch již ve čtyřicátých letech minulého století.

Před čtrnácti dny, kdy jsme do Lačnova vyrazili poprvé, bylo v sobotu sice nádherné slunečné počasí, přes noc však napadlo zhruba pět centimetrů sněhu, tak jsme rostlinky ani neviděli. Stačilo však čtrnáct dní tepla a sluníčka a šafrány jsou v plném květu. Některé už dokonce odkvétají.

Šafrán bělokvětý je v našich končinách kriticky ohroženým druhem, jde však o zavlečený druh, který je domovem v Evropě mnohem jižněji.

V Lačnově na Valašsku jde o nejseverněji se vyskytující populaci tohoto druhu. Jedna z teorií říká, že sem byl zavlečen v době, kdy tudy táhla vojska císaře Napoleona. Pro koně vojáků si armáda vezla seno až z daleké Francie a semínka šafránů tak s ním byla zavlečena až k nám.

Aby se rostlinkám dařilo, aby tak krásně a v takovém množství kvetly, to vyžaduje především ruční kosení luk, příhodné klima a také žádné hnojení. To vše, zdá se, je v Lačnově a jeho okolí splněno. Návštěvníci tak mohou obdivovat, podle počasí vždy zhruba od poloviny do konce března, tisíce těchto nádherných květů. Přesto, že se jedná o nepůvodní druh, je šafrán bělokvětý v naší zemi chráněn zákonem.

Na druhou stranu, severně od Hranic, se nachází ještě jedna poměrně známá lokalita, kde lze na jaře obdivovat kvetoucí šafrány. Je to přírodní rezervace Hořina u Velkých Heraltic na Opavsku.

Tady roste příbuzný druh, šafrán Hauffelův. Ten je také velmi vzácný a chráněný. Květy jsou u obou druhů podobné, jen v tomto případě jsou zbarveny více do fialova.

Rezervace Hořina jich na jedné ze svých, z hlavní komunikace velmi dobře přístupných luk, ochraňuje velké množství. Přesto, že leží mnohem severněji než Lačnov, většina zdejších šafránů byla již až na výjimky odkvetlá.

Několik snímků i z těchto míst naleznete v galerii. Příští rok se mi třeba podaří zachytit je v plném květu.

Karel Machyl