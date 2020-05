Příčiny tohoto jevu byly a jsou vysvětlovány různě. Nejpravděpodobnější je názor, že při tání arktických ledů jsou jím vzniklé ledové kry zanášeny vodními proudy do nižších zeměpisných šířek, ochlazují nad nimi ležící vzduch, a tento se pak dostává do našich končin. Nejvíce ranní mrazíky páchaly škody na ovocných stromech a vinné révě. Ráno totiž nezřídka klesaly teploty i hluboce pod nulu, na což především doplácely citlivější ovocné dřeviny. Ovocnáři se bránili proti těmto zloduchům vším možným, třeba zadýmováním, postřiky, pokryvem textilií, zpravidla bez většího výsledku. Člověk si v současnosti klade otázku, nejsou tato opatření už trochu zbytečná? Vždyť v posledních letech „ledoví muži" tak nějak nepřicházeli.

Někam se nám zatoulali.

Že by to souviselo s klimatickými změnami, anebo šlo jen o jejich několikaletý odpočinek? Jinak se jedná o jev v tomto ročním období dosti běžný, mimochodem často prezentovaný v mnoha lidových pranostikách. Jedna z nich třeba říká: „Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta." Ne že by letos mrazíky už nebyly. V dubnu se jim podařilo zničit květy meruněk a nejenom je. Takže zdálo by se, že ledoví muži už nebudou mít, pokud vůbec letos mají přijít, nízkými teplotami už co „na práci“.

Masmédia v posledních dnech ale varovala.

V úterý mělo podle nich dojít k velikému teplotnímu zlomu. Z příjemných dvacítek jsme se měli připravit na ranní teploty blízké nule. Mnohé z nás tato předpověď znepokojila. Divné, vždyť v těchto májových dnech máme kolem poledne příjemné teploty, které se blíží 25 stupňům Celsia. Opravdu to letos myslí ledoví muži s návratem doopravdy? Většina stromů sice již dokvetla, ale i malé plůdky jsou na mráz citlivé, není-liž pravda?

Tak jaká byla skutečnost?

V pondělí to ještě šlo, až na ten vítr, ale v úterý ráno by se zimník uplatnil. Tři stupně nad nulou, na Velké Javořině nebyla o sněhové vločky nouze, v Beskydech a Krkonoších dokonce napadlo 10 „cenťáků“ nového sněhu. K poledni sotva deset stupňů Celsia. Pěkný teplotní sešup! „Pankrác“ o sobě tedy dal citelně vědět! Konečně ale zapršelo, hlavně v Čechách. V Uherském Brodě málo, holt, jsme „nad peklem“, jak se u nás říká. Tak snad páteční, podle pranostik „ počuraná Žofka“ něco deště přidá, jindy se uvádí, že „Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a Žofie je jejich kuchařka“.

Tak uvidíme!

Autor: Jaromír Slavíček