Studenti uherskohradišťské průmyslovky zkoušeli vyrábět zelenou elektřinu

Elektřina nevzniká v zásuvce a nárok na ni není základním lidským právem zakotveným v ústavě. Nejprve se musí vyrobit, musí se k nám dopravit, což stojí nemalé finance a přináší různá úskalí. Základní otázkou je, zda chceme mít dostatek energie a pokud ano, co jsme pro to ochotni udělat, obětovat a zaplatit. To vše a ještě mnohem více bylo tématem interaktivní přednášky „Energie – budoucnost lidstva“, kterou vedl před pár dny na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti Jiří Gerža z Jaderné elektrárny Dukovany.

Studenti uherskohradišťské průmyslovky zkoušeli vyrábět zelenou elektřinu. | Foto: Tomáš Hejl