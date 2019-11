Minulý rok jsme vyslali na simulaci tři studenty, a letos už dokonce osm - Jiřího Daniela Trávníčka, Jana Kapsu z 3.A, Štěpána Nováka, Jakuba Pindeše, Petra Vystrčila z oktávy A, Petra Hýbal z 4.A a Tanitu Býmovou, Petra Šimona Janíčka z kvinty A.

Studenti byli rozděleni do frakcí napříč politickým spektrem a také do výborů, kde se jednalo o zajímavých aktuálních otázkách, například zahraniční výbor řešil protiruské sankce a tureckou invazi do Sýrie, výbor pro životní prostředí směrnici o různých ekologických opatřeních a výbor pro právní záležitosti autorské právo na digitálním trhu.

První den byla na programu přednáška o fungování EU a následná diskuze s europoslancem Tomášem Zdechovským, poté už následovalo rozdělení do výborů. Jednání bylo velmi produktivní a někdy jsme byli svědky plamenných projevů.

Druhý den se finalizovaly návrhy, které se následně projednávaly na plénu, kde měla každá frakce předem určené řečníky s omezeným časem - stejně tak jako v reálném EP.

Po debatě se pokračovalo hlasováním.

Po ukončení pléna vyhlásil předseda Mladých demokratů Jiří Klindera nejúspěšnější účastníky, mezi které se dostali i naši dva studenti - Štěpán Novák a Petr Vystrčil.

Nicméně je třeba říci, že všichni zástupci z našeho gymnázia byli vidět a neudělali žádnou ostudu! Na viděnou za rok, Brno!

Na závěr je třeba dodat, že účastníci dostali za odměnu možnost vydat se do sídel evropských institucí, tedy do Štrasburku a Bruselu. A to je přeci skvělá motivace pro účast v příštím roce!

Text: Jiří Daniel Trávníček