V tomto ohledu je a bude úloha příslušných školských zařízení náročná, neboť v řadě případů se o podpoře řemesel nejednou spíše více mluví, než dělá. Uvedená skutečnost se však rozhodně netýká Středního odborného učiliště v Uherském Brodě. V něm již těžko uvěřitelných 120 let svou činností nezapomínají, že rovněž řemeslné obory patří k širšímu a potřebnému rámci vzdělanosti.

Čtvrteční vernisáž se pak stala názornou ukázkou toho, jakým způsobem uherskobrodské školské zařízení dokáže plnit toto poslání. Mezi desítkami pozvaných hostů bylo možné rozpoznat i tváře nejenom senátora Patrika Kunčara, ale i poslance Jaroslava Holíka. Úvodního slova vernisáže se ujal ředitel Domu kultury Radek Srnec, jehož myšlenky dále rozvedl v krátkém projevu ředitel učiliště Jiří Polanský.

Z jeho upřímných slov vyznívalo, že učitelé této školy jsou si více než kdokoliv jiný vědomi skutečnosti, že na trhu práce je v řemeslných oborech značný, ba dokonce narůstající nedostatek pracovních sil. Uvedl, že právě proto se stává smyslem jejich výchovně vzdělávacího úsilí snaha, aby se situace v tomto ohledu postupně vylepšovala. Projevy vystřídala působivá hudební a taneční vložka krojovaných studentů, ve které se ani členové učitelského sboru nenechali zahanbit.

Bylo potěšující slyšet z úst kompetentních osob, že se absolventi tohoto učiliště pracovně více než dobře etablují na pracovním trhu. A není divu, vždyť je všeobecně známo, že výuka v tomto školském zařízení je ukázkově vedena v moderním duchu při maximálním využití všech možných forem technologických vymožeností a znalostí.

Už jenom nabídka učebních oborů, prezentovaná přehlednou tabulkou na jednom z prvním z panelů, byla něčím, nad čím člověk musel uznale pokyvovat hlavou. V nabízeném sortimentu nescházejí jak maturitní obory, tak celá plejáda výuky řemesel, které jsou v běžném životě lidské společnosti naprosto nepostradatelné. Mladí lidé se vztahem ke zvířatům dojdou naplnění svých zálib v maturitním oboru Chovatelství, invencemi vybavení jedinci pak v oboru Podnikatelství, ve kterém budou moci uplatnit průbojnost i profesní rozhled. A být opravářem motorových vozidel, snad každý tuší, je v současné době terno k nezaplacení!

Životní prostředí se v současnosti ocitá ve středu společenského zájmu, šlechtěné zeleně není v našem okolí nikdy dost. A kdo jiný by se o ni měl fundovaně starat, když ne odborně zdatní zahradníci? A hovořit o potřebě zedníků, tesařů, podlahářů, klempířů v našem běžném životě je snad zcela zbytečné, bylo by nošením dříví do lesa. Staví se všude o sto šest, mnozí absolventi těchto oborů jsou nejednou zavaleni prosbami téměř „na kolenou“ o pracovní pozice na stavbách či výpomoc našich domácnostech. Děvčata pak na učilišti nacházejí studijní možnosti v potravinářských oborech.

A že učňovská mládež má co nabídnout veřejnosti svou zájmovou činností i mimo výuku, o tom na vernisáži svědčila řada vystavených miniatur výrobků, hezkých fotografií, ba i zdařilých výtvarných projevů. Ano, jak věděli naši předkové a jak vzpomenul ve svém projevu pan poslanec Holík, řemeslo má a bude mít vždy zlaté dno. Ano, je tomu tak a bude i nadále!

Co říci na závěr? Mládí má v dnešním světě všestranné možnosti navyšovat svoji vzdělanostní úroveň. V jeho výkonnostním růstu jsou nezbytnými a důležitými prvky školy všech možných typů. Odborná učiliště jsou jedněmi z nich. A na to uherskobrodské může být naše společnost bezesporu hrdá!

Autor: Jaromír Slavíček