V letošním roce máme potěšení pochlubit se 3. místem v republice pro naši zástupkyni ředitele, Mgr. Irenu Bělohradovou.

A čím naše paní zástupkyně přesvědčila odbornou porotu o tom, že si zaslouží toto ocenění? Proč je vzorem pro své žáky?

Vychází z ní obrovský klid, je taková v pohodě, vždy poradí, pomůže, ví, co má dělat, ale když někdo dělá bordel, umí si ho srovnat. Zvládá mnoho věcí a třeba už jen učení na 2. stupni není sranda. Dokáže bránit žáky "vlastním tělem". Je výborná jazykářka a obdivujeme na ní, že se nebojí domluvit se kdekoliv ve světě.

Proč je vzorem pro své podřízené?

Je vstřícná, vždy ochotná vyřídit potřebné věci i nad rámec svých povinností. Úsměv, zájem o druhého, umění konverzace a příjemné vystupování jsou během jednání s ní vítaným bonusem. Je ochotna spolupracovat a pracovat s lidmi, ne vedle nich. Nebojí se řešení konfliktů, k problémům se staví čelem, pokud cítí, že se někomu děje bezpráví, zasadí se o nastolení spravedlnosti, ať se jedná o žáka, rodiče, kolegu, či nadřízeného. Všichni podřízení za ní stojí, stmeluje kolektiv a „koriguje“ rozhodnutí pana ředitele.

Má „na svědomí“ významné inovace, které zlepšily život školy?

Je spolutvůrcem různých projektů, a to i na mezinárodní úrovni, je otevřená "pokroku", novým věcem, stylům učení. Nad každým nápadem uvažuje o jeho možné realizaci, nebojí se průkopnických témat. Po dobu jejího spoluvedení se škola stala přátelskou, rozrostla se o nové žáky, už její uvedení do funkce posunulo naši školu „na vyšší level“.

Organizuje akce nad rámec svých běžných povinností? Pokud ano, uveďte prosím konkrétní příklady.

Je ochotná jít do účasti na projektech nejen pro výuku a zábavu v danou chvíli, ale je schopna zvážit jejich dosah do budoucnosti v životě našich dětí. Pro možnost posunu schopností žáků a jejich vycestování do zahraničí je hlavní koordinátorkou letos odsouhlaseného projektu Erasmus+. Prosadila rovněž anglický jazyk jako povinný předmět do 1. a 2. ročníku. A v neposlední řadě k nám do školy zve zahraniční studenty v rámci projektu Edison.

Proč si myslíte, že právě váš zástupce by měl ocenění získat? V čem je lepší než ostatní?

Je Majákem v bouři všedních i nevšedních dnů žákům, kolegům i nadřízenému. A pokud je zrovna příznivé počasí, je právě tím Majákem, ke kterému se chcete vypravit jen tak, ve svém volnu, protože se vám prostě chce. Je zde pro nás všechny nejen pro práci, ale i po práci. Těžko byste hledali člověka, ve kterém se snoubí šéfka, kolegyně a kamarádka. My máme to štěstí, že jsme jej našli.

Eva Andrýsková