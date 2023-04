Slovácká přehlídka mateřinek představila svůj nabitý program vystoupením dětí mateřských škol v pátek 31.3. v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Letošního 5. ročníku se zúčastnilo 13 MŠ z Uherského Hradiště a blízkého okolí a vystoupilo na ní 210 dětí předškolního věku. Představila se MŠ Svatováclavská UH, MŠ Komenského UH, MŠ 28. října UH, MŠ Pod Svahy UH, MŠ Štěpnická UH, MŠ Kunovice, MŠ Jarošov, ZŠ a MŠ Větrná UH, MŠ Babice, KMŠ a MŠ Husova UH a MŠ Sady.

Slovácká přehlídka mateřinek v Uherském Hradišti | Foto: Alena Vrtalová

Rodiče dětí, prarodiče, zástupci města Uherské Hradiště a obcí, ale také široká veřejnost, měla tento den možnost shlédnout pestrý program. Děti předvedly taneční, hudební nebo dramatické vystoupení, zpívaly, tancovaly a radovaly se z přítomnosti svých kamarádů ze školky, ale také blízkých rodinných příslušníků, kteří je přišli podpořit.

Ukázaly nám, co se v mateřince se svými paní učitelkami naučily a také, jak se jim podařilo, mnohdy poprvé, vystupovat před tak velkým obecenstvem na opravdovém podiu. Podařilo se opět vytvořit neuvěřitelně dojemnou atmosféru ve vyprodaném sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Viděli jsme folklorní vystoupení, při kterých si děti upevňovaly význam tradic, vrátili jsme se do dětských let a zavzpomínali jsme, jaké to bylo, když jsme chodili do MŠ my. Celé odpoledne moderoval zkušený a velmi zábavný pan David Pavlíček, který opět dokázal vtáhnout diváky do děje představení a přispěl tak k mimořádně silnému prožitku pro všechny zúčastněné.

Jsme přesvědčeni o tom, že ti, kteří přišli malé tanečníky povzbudit a nahlédnout pod pokličku práce učitelek v mateřských školách, nelitovali. Práce s malými dětmi je nelehká, ale radostná a pro většinu paní učitelek je nejen povoláním, ale hlavně posláním. Patří jim, i všem dětem, které na přehlídce vystupovaly, velký dík!

Alena Vrtalová, Organizátor Slovácké přehlídky mateřinek

FOTO: V Lešné u Valmezu to rozjeli na velikonočním masakru. Podívejte se

FOTO: Jaro na Slovácku. Podívejte se nejen na krásné rozmary počasí