Slaví letos 80, 85 a 90 let. V Babicích se setkali jubilanti

V úterý 21. září 2021 se v obřadní síni kulturního domu v Babicích uskutečnilo setkání jubilantů, kteří se v letošním roce dožívají 80, 85 a 90 let. Paní starostka ve svém projevu poděkovala všem zúčastněným za jejich celoživotní práci a do dalších let jim popřála hodně zdraví a spokojenosti.

Setkání jubilantů v Babicích. | Foto: Ivana Bičanová