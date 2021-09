Nejdřív jsme si museli vybarvit kouzelné klíče, protože jen díky nim se nám podařilo odemknout naši školní knihovnu, kde si pro nás paní (nejen) knihovnice připravila poutavý program, kterým nás zasvětila do tajů knihovny. A zpět už jsme šli s blaženým úsměvem na tváři, knihou v náruči a nemohli jsme se dočkat, až knížky doma otevřeme a začteme se do nich s mámou nebo s tátou. První třída!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.