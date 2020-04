Vypadá to, že čas se se úplně zastavil. A přece, zdání klame. Školička se nejen nezastavila, ale naopak. Žije až neskutečně svým jiným způsobem. Když jsme s celým učitelským sborem připravovali projekt, jak přežít toto pro nás všechny nelehké období, ani jedna z nás si nedovedla představit, jak se to všechno zvládne.

Rozhodli jsme se, že každý týden pro rodiče připravíme tématické tvoření s dětmi, školičku pro předškoláčky, a jelikož pro většinu maminek doma s dětmi je základ vaření, tak i nějaký ten recept. Recepty jsme začali ukládat a zveřejňovat každý týden na našich stránkách. Tak silnou odezvu jsme nečekali, bylo to velké překvapení a potěšení. Rodiče to berou jako velké zpestření a největší úspěch má vaření. To nás samozřejmě nakoplo k dalším a dalším aktivitám a už další týden jsme pro rodiče přichystali překvapení v podobě receptů ,,Dobrůtky učitelského sboru“.

Každá paní učitelka si připravila svoje oblíbené recepty. A tak na stránkách na rodiče vykoukla například špenátová roláda, zvěřinový guláš od paní ředitelky a další. Rodiče nám posílají nejen recepty a tvoření s dětmi, ale vždy přidají nějakou fotečku s daným výrobkem. Tak se nám za ty týdny nahromadila kupa krásných fotek a nejen to. Na webu se můžete podívat i na videa pod názvem „ Naši vaši pomocníčci“, kde shlédnete, jak jsou děti šikovné a pomáhají.

A věřte, že vidět, jak se klepou řízky v podání tříleté Elenky, stojí za to! Díky krásné spolupráci s rodiči snad vznikne další unikátní projekt „Kuchařka naší školičky“, která bude už navždy připomínat tuto smutnou a zároveň neskutečnou dobu. Co závěrem? Díky této těžké době se ukázalo, že se dokážeme spojit, vzájemně si pomáhat a dokázat i nemožné. Přejme si, že až nastane doba, kdy se budeme moci konečně vrátit do našich životů, abychom nezapomněli na tento čas plný soudržnosti a spojenectví.

Zaslala Ilona Pavlacká z MŠ Kunovice