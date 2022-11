Školáci z Velehradu navštívili Třinecké železárny ve Starém Městě

Žáci 7. třídy vyrazili dne 21. října 2022 na Den otevřených dveří do Třineckých železáren ve Starém Městě. Konkrétně to byla tažírna oceli, která je jedním z provozů společnosti Třinecké železárny. Nejprve nás zaměstnanci firmy seznámili s bezpečností a pohybem v provozu. Pak jsme se díky videu krátce seznámili s firmou. A nakonec jsme se šli podívat přímo do provozu.

Exkurze v železárnách. | Foto: Základní škola Velehrad

Viděli jsme celý provoz tažírny oceli od vstupního materiálu až po expedici hotových profilů. Zjistili jsme, co se zde vyrábí a dozvěděli se, kde všude zpracovaná ocel končí. V rámci návštěvy jsme obdrželi drobné občerstvení a dárkové předměty. Za prohlídku děkujeme. Základní škola Velehrad