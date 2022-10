Nebylo to ale jen o utkání reprezentace. Po příjezdu do hlavního města a ubytování v hotelu Meritum se úspěšní mladí fotbalisté ze ZŠ Sportovní vydali na Strahov, kde absolvovali trénink pod vedením reprezentačních trenérů kategorií U15 a U16 Karla Havlíčka a Jiřího Žiláka. Po tréninku následovala prohlídka síně slávy v sídle fotbalové asociace a diskuse s trenéry. Poté se už všichni plni očekávání vydali do Edenu, kde se těšili především na hvězdného Cristiana Ronalda. Portugalci svým dominantním výkonem klukům moc radosti neudělali, ale ani prohra 0:4 nemohla zkazit krásný zážitek z návštěvy utkání.