Školáci z Polešovic vysadili jako upomínku na dobu „covidovou“ památnou lípu

V pondělí 15. listopadu se na Základní škole v Polešovicích udála významná událost, a to zasazení památné lípy. Ta byla zasazena jako připomínka doby, kdy jsme chtěli chodit do školy, ale nemohli jsme. Spolu s lípou byla do země vložena také časová schránka, do které jednotlivé třídy připojily svůj vzkaz a předmět určený budoucím generacím, jež schránku jednou otevřou.

Zasazení stromu jako upomínka na dobu „covidovou“. | Foto: Jan Wurst