V průběhu šesti týdnů, kdy jsme se spolu v naší školní družince v Újezdci nemohli vídat kvůli koronavirové pandemii, probíhala na dálku družinová soutěž s názvem Šikulové.

Šikulové z Újezdce | Foto: Broňka Bujáčková

Soutěž byla dobrovolná. Každý týden měli přihlášení účastníci splnit pět úkolů, které poslali paní vychovatelce emailem, a ta jim s radostí připsala body do tabulky malých šikulů. Úkoly se zaměřovaly na všestrannost účastníků. Soutěžící vždy museli při jejich plnění zapojit jak mozek při vědomostních úkolech, tak ruce při tvořivých a tělo při sportovních výkonech. Těch, kteří vytrvali až do konce a splnili kompletně všechny zadané úkoly, nebylo mnoho! Ale ti co vydrželi, tedy super šikulové, si za svůj výkon a vytrvalost plně zasloužili jak diplom a medaili, tak sladkou odměnu a dárek.