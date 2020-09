Pondělí, třicátého sedmého týdne bylo v Aquaparku Uherské Hradiště ve znamení zahájení pravidelného pětidenního cvičení seniorek a seniorů, kteří nejsou lhostejni ke svému zdraví a chtějí pro sebe něco udělat.

Cvičení seniorů | Foto: Olga Švecová

Oblíbené seniorské cvičení probíhá ve dnech pondělí až pátek, vždy od 12.30 hodin. Od tohoto času patří zóna 2 tomuto cvičení a pod vedením cvičitelek Petry, Hanky, Martiny si senioři a seniorky protahují svá tělíčka. Na začátku cvičení je to zahřívání a pak již se cvičí na střídačku s činkami nebo hady. Toto třicetiminutové cvičení pod vedením cvičitelek uběhne vždy velmi rychle a nastává čas poděkování a loučení. Po tomto ukončení pak senioři a seniorky relaxují dle vlastního zájmu ve vyhřívaném venkovním bazénu, vířivkách či plaveckém bazénu. I zde třicet minut uplyne velmi rychle a celé cvičení po hodině končí. V prvním pěti denním cvičebním týdnu se cvičení zúčastnila osmdesátka aktivních seniorů ať již pokročilejších či začátečníků. A co Vy nepřijdete si to také mezi nás vyzkoušet, jsme obměnitelný kolektiv a všechny rádi přivítáme.