Senioři vyrazili do Uherského Hradiště. Poznávali skanzen Rochus

Čtenář reportér





Tak jako každý rok, i letos uspořádala obec Březnice výlet pro dříve narozené. Tentokrát se vyrazilo do Uherského Hradiště, do slováckého skanzenu Rochus. První prázdninový den nastoupila třicítka aktivních seniorů do autobusu a vyrazilo se směr Mařatice. Zde nás už očekávala trojice průvodkyň, které si nás rozdělily do tří skupin a jednotlivě nás, s odborným výkladem, provedly po areálu Slováckého skanzenu.

Autobusový zájezd pro seniory. | Foto: Josef Hutěčka