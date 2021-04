Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na našem území už od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu České republiky s minulostí i se zbytkem světa.

Sčítání, část formuláře. | Foto: Jiří Zvoníček

Sčítání lidu v ČR se uskuteční od 27. března do 11. května 2021. On-line přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžeme sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se nesečteme on-line, budeme muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat tištěný formulář.