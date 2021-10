Sbohem. Děti se ve Slováckém muzeu loučily s plyšovými medvídky

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti si od 4. března dali sraz plyšoví medvídci. A protože se jim v královském městě moc zalíbilo, postavili si zde svoje městečko a všichni co výstavu navštívili, se tak dozvěděli, jak plyšáci žijí a co dělají ve volném čase, když se nikdo nedívá. To vše odhalovala výstava pod názvem „ Tajuplný svět medvídků“ ze soukromé sbírky Lucie Němcové.

Loučení s výstavou. | Foto: Olga Švecová