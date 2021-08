Šlechtickým rodům v zemích Koruny české bylo dosud věnováno mnoho pozornosti, přesto existuje několik mezer. Jedna z nich byla vyplněna knihou, která pojednává o šlechtě původem z frankofonních zemí. Renata a Vratislav Košťálovi se touto tematikou nezabývají poprvé. V roce 2018 publikovali monografii o příslušnících anglických, skotských a irských šlechtických rodů žijících na našem území.

Francouzská šlechta v českých zemích. | Foto: Stanislav Vaněk

Každá z kapitol jejich nové knihy začíná vyobrazením i popisem erbu a datací období majetkové držby u nás. Poté následují pasáže o rodové historii a exkurz do prostředí hradních a zámeckých sídel. Text knihy obsahuje mnoho kompaktně stylizovaných informací, je doplněn bohatou obrazovou přílohou a jeho hodnotu zvyšují přesahy do současnosti. Lze se dozvědět o dějinách jednotlivých památkových objektů a jejich aktuálním technickém stavu. Obzvláště poučné je poznat příběhy zkázy a následné záchrany architektonicky hodnotných staveb - podíl opravených hradů a zámků se během uplynulých třiceti let sice zvýšil, ale přesto je velké množství těchto památek ohroženo i v současnosti.