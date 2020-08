Rákosníček zahalil Nezdenice i Šumice do mlhy

Čtenář reportér





Letošní léto by se svými mlhavými rány líbilo Rákosníčkovi. Nebo tuto mlhu vyrábí tato zelená pohádková postavička sama a téměř každé ráno halí obce v údolích do mlhy, kterou by se dalo krájet.

Slovácká mlha | Foto: Hana Děcká