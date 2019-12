První ročník Česko zpívá koledy v Mistřicích

"Nikdo jsme nevěděli, kolik se zúčastní lidí, kolik uvařit svařáku na zahřátí. Přesto jsme do toho šli a naši obec přihlásili. Akce předčila naše očekávání a přišlo přibližně 130 lidí. Nikdo z nás takovou hojnou účast nečekal a velmi nás to mile překvapilo a potěšilo. K zahřátí byl navařený svařák, čaj i domácí slivovička a také sušené trnky od pana starosty. Bylo to kouzelné poslouchat, jak všichni společně zpíváme, všem známé české koledy. V příštím roce se určitě opět zúčastníme," řekla Deníku Pavlína Špičáková.