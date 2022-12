První adventní neděle v Nedakonicích. Zpestřil ji i sbor Mužáci

První adventní neděle, první zapálená svíčka na adventním věnci, slavnostní rozsvícení vánočního stromu. To byly aspekty, jenž do prostoru u základní školy pozvaly mnoho přihlížejících, stejně tak účinkujících na nedělní podvečerní kulturně společenskou akci. V úvodním projevu přivítal starosta obce Libor Mareček všechny přítomné i účinkující v tomto programu. Popřál pohodu i zdraví v předvánočním čase všem, co se u vánočního stromu shromáždili.

Mužáci. | Foto: František Tureček, Popovice

Poté se už na podiu představily jako první se svým pásmem písniček děti Mateřské školy, soubor Základní školy, po nichž zazpívaly svůj repertoár ženy sboru Nedakonické srnky. Na závěr tohoto adventního zpívání se představil se svým vánočním repertoárem domácí sbor Mužáci. A jak mi řekl jejich člen Pavel Andrýsek: "Jsme dobrá parta, zpívání nás baví, jezdíme vystupovat i do mnoha míst mimo naši obec. Máme už dosti široký repertoár písniček, je nás momentálně devět členů, ale dveře máme otevřené i dalším milovníkům folklorního zpívání… Advent, nechť je dobou lásky, štěstí, pokory, smíru a vzájemného porozumění, řekl mě na rozloučenou…" František Tureček, Popovice