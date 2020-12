Program Zažeň nudu. Čekají vás taneční, pohybové, výtvarné a rukodělné aktivity

Autorský program Zažeň nudu vznikl na jaře 2020 a pod názvem "zase Zažeň nudu" pokračuje i na podzim. Spolutvůrci programu jsou interní a externí pracovníci DDM Astra, tvořiví a kreativní lidé, kteří se neradi nudí. V psychicky náročné době je nutné udržet denní režim, nějaký pravidelný rytmus. Důležité je, aby měl člověk možnost dělat, co ho těší a nepropadl nudě, ztrápenosti, nezlenivěl. V dané chvíli děláme to, co je v našich personálních a materiálních podmínkách možné. Podle ohlasů, který od rodičů a dětí máme, si s přípravou aktivit vedeme dobře.

Autorský program Zažeň nudu. | Foto: Iva Vladíková, DDM Astra Zlín