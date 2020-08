Příroda si vskutku zaslouží naši ochranu a zodpovědné zacházení. Ne všichni si to však dostečně uvědomují. Důkazem je foto od pana Františka Turečka

Odpad v přírodě | Foto: František Tureček

Přírodu je třeba chránit? Aspoň takto si to asi představuje nějaký hlupáček, co takto vybavil remízek nad Prakšicemi. Fuj, to je vyspělá společnost, že? Věřím, že odkladatel se pozná a toto svinstvo se mu nějak v dobrém vrátí.