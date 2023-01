Při turnaji Člověče, nezlob se, soutěžící na Velehradě nešvindlovali

Turnaj plný napětí, zvratů a očekávání. Tak by se dala stručně popsat atmosféra turnaje ve společenské hře Člověče, nezlob se, který o druhé lednové sobotě uspořádal pro všechny věkové kategorie, a to od šesti do 99 let Obecní úřad Velehrad. Někteří hráči sklízeli úspěch a nadšení, jiní byli trochu smutní a zklamaní, že se jim zpočátku nepodařilo hodit tolik potřebou šestku.

Turnaj ve společenské hře Člověče, nezlob se. | Foto: Zdeněk Skalička

Některé soutěžící, zejména z řad dětí, možná v průběhu turnaje své protihráče vyhozením jejich figurky trochu pozlobilo, ale při společenské deskové hře rozhodně nebojovali lstí a zradou, ani nešvindlovali. Hra s barevnými figurkami a kostkami s čísly se zejména dětem natolik zalíbila, že jejich přáním bylo, aby se zápolení s nimi stalo na Velehradě tradicí. A kdo stanul na stupních vítězů? Vítězkou trofej a cenu za vítězství si odnesla Anna Urbanová z Labut před Janem Macháčkem z Karviné a třetím Viktorem Kolandou z Velehradu. „Na mě zbyla bramborová medaile, ale vůbec jsem se nezlobil. Ostatně ta hra se přece jmenuje Člověče, nezlob se," mávl rukou a pousmál se Velehraďan Radoslav Axman, který měl na diplomu připsáno „zuřivec turnaje". Zdeněk Skalička