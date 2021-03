Poslední školní únorový den si prvňáčci užili. Nechyběla výstava oblíbených knih

Poslední den v měsíci je vždycky velice zvlášní. Každý měsíc píšeme Nemovi hodnocení, jak se mu ve škole dařilo, co mu šlo, co ho bavilo a v čem se chce zlepšit. To jsme udělali i tentokrát.

Poslední únorový školní den v první třídě. | Foto: Základní škola Velehrad