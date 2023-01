Poslední páteční odpoledne roku 2022 v Bojkovicích patřil krásné kultuře

Poslední páteční odpoledne roku 2022 patřilo v Bojkovicích kultuře. Kostel sv. Vavřince navštívil se svým repertoárem pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu. Nádherný vánoční koncert plný slovanských národních koled za doprovodu varhan Jaroslava Šmilauera, ale nechyběl ani černošský spirituál GO, TELL IT ON THE MOUNTAINS, který pod taktovkou dirigenta Petra Kučery neměl stejně jako celý vánoční koncert v Bojkovicích chybu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Poslední páteční odpoledne roku 2022. | Foto: Hana Děcká

Smíšený Pěvecký sbor DVOŘÁK, člen Unie českých pěveckých sborů, vznikl v roce 1946 spojením ženského a mužského sboru, které po II. světové válce navázaly na dlouholetou sborovou tradici v Uherském Brodě. Pod vedením Františka Veselky (1906-1970) se sbor vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice a dosáhl mnoha významných celostátních úspěchů a ocenění. Po nenadálém odchodu Františka Veselky v roce 1970 převzal taktovku jeho nejmladší syn Antonín Veselka, který pokračoval v záslužné práci svého otce až do roku 2019 (PS Dvořák dirigoval 50 let). Na Slavnostním koncertě ke 150. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě v roce 2019 převzal taktovku Petr Kučera. Hana Děcká Koledníčci z mateřinky potěšili pracovníky obecního úřadu v Pašovicích OBRAZEM: Největší X-Mass PARTY ve Zlíně! To byly i žhavé efekty. Podívejte se FOTO: Folklórní vánoce v Buchlovicích. Nechyběly ani scénické tance