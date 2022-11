VIDEO: Vysoko nad oblaky jsou Beskydy. Takhle vypadá ranní inverze ve Frenštátě

S blížící se zimou pomalu v chalupách utichal hospodářský ruch (vše mělo být hotové do svatého Martina), šetřilo se otopem, jídlem, osvětlením i silami, aby vše vydrželo do dalekého jara. Počátkem listopadu brzy se stmíváním se ale rozzářily tisíce světýlek v zahradách posledního odpočinku k uctění Památky vše zemřelých. Světlo a oheň vždy hrály významnou roli v obřadech a magii, uctívali ho i Keltové, pro které se začátkem listopadu zároveň začínal nový rok. V těchto dnech se také v minulosti na Valašsku rozsvěcovaly ve všech chalupách svíčky, stavěly se do svatého kúta či do okna a jejich světlo muselo vydržet do půlnoci, aby ukázalo duším předků cestu domů…

Do Dušiček je sice ještě daleko, ale vzpomenout na své předky, a to i prostřednictvím jejich pravděpodobných zálib, můžete kdykoliv. A pokud hledáte tu správnou inspiraci, můžete se vypravit třeba do muzea – ve dnech blížících se školních podzimních prázdnin se můžete ve všech třech zámcích spravovaných Muzeem regionu Valašsko inspirovat časy vskutku dávno minulými, upéct si obřadní pečivo či si vyzkoušet vlastnoručně hračku z přírodnin, které bývaly k dispozici všude tam, kde bylo do kapsy hluboko a na městský jarmark pro zručnými řemeslníky vyrobenou hračku daleko.

Ivana Spitzer Ostřanská, historik Muzea regionu Valašsko

