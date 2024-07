“Jak pro sport, tak pro rehabilitaci a rekondici, protože tělo se v ní pohybuje s nadlehčením a nepřetěžuje se kloubní aparát,” říká majitelka plaveckého centra Štěpánka Štrougalová a přidává několik praktických rad, díky nimž bude i plavání vašemu zdraví maximálně prospěšné.

“Plavat můžeme v jakémkoliv věku, nevadí u něj nadváha ani pohybový nedostatek či stav po úrazu. Zvládnou jej i ženy s bujnějším dekoltem. Plavání má mnoho zdravotních pozitiv – zvyšujeme jím obranyschopnost organismu, posilujeme kardiovaskulární systém i svalový aparát a při správné technice plavání zcela komplexně. Voda navíc klade větší odpor a je dokázáno, že při jedné aktivní hodině v bazénu spálíte cca čtyřikrát více kalorií než při cvičení na suchu,” vyjmenovává Štěpánka Štrougalová s tím, že už přímý kontakt s vodou je pro tělo radost. “Samotný vstup do vody má naprosto blahodárné účinky. Je to tak nějak způsobeno tím, že voda očistí a odplaví všechny případné negativní myšlenky a člověk pak z bazénu či i přírodního koupaliště odchází spokojený.”

Zapomeňte na “paní Radovou”

Na paměti vždy mějte, že plavání je fantastická aktivita, ale pouze tehdy, pokud se dodržuje správná technika jednotlivých plaveckých způsobů, ať už jsou to prsa, znak, kraul či motýlek. Základem všech plaveckých způsobů je splývavá poloha s pravidelným dýcháním do vody.

Zapomeňte proto na styl „paní Radová“, kdy nezařazujete splývavou polohu a máte stále hlavu nad vodou!

“Pokud uplavete několik bazénů bez dýchání do vody s hlavou nad hladinou, nedá se tomu říkat sportování, ale hloupost. Není to dobré pro krční páteř a zpravidla o sobě dá brzy vědět i bederní oblast zad. Dojde k celkovému přetížení a tělo vám rychle vyšle signál, že mu tento pohyb nevyhovuje. Buď tedy opravdu zařaďte splývavou polohu s pravidelným dýcháním do vody, nebo plavte raději znak. A pokud už opravdu není nazbyt, zaplavte si jeden bazén jako „paní Radová“, pak cvičte u okraje bazénu a tuto možnost několikrát za sebou opakujte,” radí Štěpánka Štrougalová s tím, že vůbec není ostuda konzultovat své dovednosti s trenérem, a to v jakémkoliv věku, protože třebas jen pár soukromých lekcí vám otevře dveře ke krásné nové aktivitě…

S létem s plaváním nemusíte skončit!

U plavání je naprostá výmluva na nedostatek financí či roční období.

“Většina bazénů nabízí jednak levnější vstupy po zakoupení permanentky na určité množství lekcí, poskytuje seniorské slevy nebo má výhodnější vstupné v méně atraktivnější časy. A ani v období plískanic vám nemusí být zima, protože ve vnitřních bazénech se pohybuje teplota vody od 28 stupňů níže, což je teplota pro plavání naprosto ideální. A pokud by vám přece jen bylo chladněji, doporučuji zařadit poskoky v mělké vodě, či pohyb ve svislé poloze v hluboké. Uvidíte, jak rychle se zahřejete,” uzavírá Štěpánka Štrougalová.