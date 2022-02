Pájení či drátkování do šablon. Školáci vyrazili do sdílených dílen na Slovácku

Nedávno žáci 8. třídy strávili dopoledne ve sdílených dílnách, které jsou součástí projektu SOŠG Staré Město. Pro žáky byl přistaven ke škole v 7.45 hodin autobus, který je odvezl na odloučené pracoviště do Uherského Hradiště. Tam byli žáci seznámeni s programem, rozděleni do dvou skupin a šli na to.

Školáci vyrazili do sdílených dílen ve Starém Městě. | Foto: David Škrášek